ЗСУ ліквідували вже майже 250 тисяч російських окупантів ‒ Генштаб

Росіяни зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 6 серпня становлять уже 249 700 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 590 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Втрати РФ на 6 серпня 2023 року:
- особового складу ‒ близько 249 700 (+590)
- танків ‒ 4 237 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 8 262 (+11)
- артилерійських систем – 4 965 (+22)
- реактивних систем залпового вогню – 705 (+1)
- засобів протиповітряної оборони ‒ 466
- літаків – 315
- гелікоптерів – 311
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 126 (+10)
- крилатих ракет ‒ 1 359 (+12)
- кораблів (катерів) ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 441 (+19)
- спеціальної техніки ‒ 734 (+4)
За даними Генштабу, протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. ЗСУ відбили всі атаки.
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