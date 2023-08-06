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ЗСУ ліквідували вже майже 250 тисяч російських окупантів ‒ Генштаб

ЗСУ ліквідували вже майже 250 тисяч російських окупантів ‒ Генштаб

ЗСУ знищують ворога / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 6 серпня становлять уже 249 700 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 590 російських загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати РФ на 6 серпня 2023 року:

  • особового складу ‒ близько 249 700 (+590)
  • танків ‒ 4 237 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 8 262 (+11)
  • артилерійських систем – 4 965 (+22)
  • реактивних систем залпового вогню – 705 (+1)
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 466
  • літаків – 315
  • гелікоптерів – 311
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 126 (+10)
  • крилатих ракет ‒ 1 359 (+12)
  • кораблів (катерів) ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 441 (+19)
  • спеціальної техніки ‒ 734 (+4)

За даними Генштабу, протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. ЗСУ відбили всі атаки.

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