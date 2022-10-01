ЗСУ ліквідували вже майже 60 тис. окупантів: за добу знищили 530 осіб

Збройні сили України за понад сім місяців широкомасштабного вторгнення РФ ліквідували майже 60 тис. окупантів.

Загальна цифра бойових втрат серед особового складу армії агресорки Росії станом на 1 жовтня становить 59 610. За добу ліквідовано ще 530 окупантів. Дані уточнюються. Найбільших втрати противник протягом минулої доби зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Про це 1 жовтня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 01.10 орієнтовно становлять:

особового складу - 59610 (+530),

танків - 2354 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 4949 (+17) од,

артилерійських систем - 1397 (+6) од,

РСЗВ - 336 (+3) од,

засоби ППО ‒ 176 (+0) од,

літаків - 264 (+0) од,

гелікоптерів - 226 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1009 (+6),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3786 (+18) од,

спеціальна техніка - 131 (+0).

Нагадаємо, розпочалась 220 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян біля Зайцевого та Соледара, уражено опорний пункт і склади ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 1 жовтня.

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