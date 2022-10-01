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ЗСУ ліквідували вже майже 60 тис. окупантів: за добу знищили 530 осіб

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ЗСУ ліквідували вже майже 60 тис. окупантів: за добу знищили 530 осіб

Фото: Associated Press

Збройні сили України за понад сім місяців широкомасштабного вторгнення РФ ліквідували майже 60 тис. окупантів.

Загальна цифра бойових втрат серед особового складу армії агресорки Росії станом на 1 жовтня становить 59 610. За добу ліквідовано ще 530 окупантів. Дані уточнюються. Найбільших втрати противник протягом минулої доби зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Про це 1 жовтня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 01.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу - 59610 (+530),
  • танків  - 2354 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4949 (+17) од,
  • артилерійських систем - 1397 (+6) од,
  • РСЗВ - 336 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
  • літаків - 264 (+0) од,
  • гелікоптерів - 226 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1009 (+6),
  • крилаті ракети  ‒ 246 (+0),
  • кораблі ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3786 (+18) од,
  • спеціальна техніка - 131 (+0).

Нагадаємо, розпочалась 220 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян біля Зайцевого та Соледара, уражено опорний пункт і склади ворога.  Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 1 жовтня.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
991
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