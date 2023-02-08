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ЗСУ ліквідували вже понад 134 тис. російських солдатів: за добу ворог втратив 910​​​​​​​ солдат

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували вже понад 134 тис. російських солдатів: за добу ворог втратив 910​​​​​​​ солдат

Фото: Associated Press

Знищено одну ворожу систему ППО.

Від 24 лютого 2022-го до 8 лютого 2023-го Збройні сили знищили 134 100​​​​​​ солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 910 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога:

  • особового складу - близько - 134100 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків - 3253 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6458 (+15) од,
  • артилерійських систем - 2236 (+4) од,
  • РСЗВ - 461 (+0) од,
  • засоби ППО - 228 (+1) од,
  • літаків - 295 (+1) од,
  • гелікоптерів - 285 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1961 (+3),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5112 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 211 (+3).

Нагадаємо, розпочалася 350 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія Росії намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. Зокрема, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій  в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Ворог хазнає значних втрат - особливо у живій силі.

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Дата публікації
Перегляди
759
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