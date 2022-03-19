ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ

Капітан першого рангу, який раніше був учасником загарбницької війни у Грузії, знайшов свою смерть в Україні.

Заступник командувача Чорноморського флоту РФ капітан першого рангу Андрій Палій загинув під час війни, яку розв’язала Росія на території України.

Про це у своєму блозі в соцмережі повідомив президент консалтингової групи "Содействие" Костянтин Царенко, який, очевидно, був добре знайомим із загиблим окупантом.

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Де і за яких обставин загинув заступник командувача флотом, не повідомляється. Автор допису лише повторює слова російської пропаганди про те, що окупант “боровся в Україні з нацизмом", а також "екстремізмом НАТО”. При цьому він зазначає, що капітан Палій був “киянином”.

Андрій Палій, дійсно, 1992 року закінчив Київське ВВМПУ за спеціальністю соціальний психолог, педагог. Мав українське громадянство. Після випуску лейтенанта Палія було призначено заступником командира 4-ї роти 2-го полку з виховної роботи Національної гвардії України в Києві. У березні 1993 року у зв'язку з відмовою приймати українську військову присягу він відбув на Північний флот РФ. У серпні - вересні 2008 року брав участь у війні проти Грузії.

Ліквідований ЗСУ окупант був заступником командувача Чорноморського флоту РФ із військово-політичної роботи.

Загинув головний політрук Чорноморського флоту Андрій Палій

Нагадаємо, раніше Збройні сили України ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного Костромського полку Сергія Сухарєва та його заступника Сергія Крилова. У 2014 році підрозділи цього полку брали участь у війні на сході України, а його командири керували обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом у так званому "зеленому коридорі".

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