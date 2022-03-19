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ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ

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ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ

скріншот з відео

Капітан першого рангу, який раніше був учасником загарбницької війни у Грузії, знайшов свою смерть в Україні.

Заступник командувача Чорноморського флоту РФ капітан першого рангу Андрій Палій загинув під час війни, яку розв’язала Росія на території України. 

Про це у своєму блозі в соцмережі повідомив президент консалтингової групи "Содействие" Костянтин Царенко, який, очевидно, був добре знайомим із загиблим окупантом.

Де і за яких обставин загинув заступник командувача флотом, не повідомляється. Автор допису лише повторює слова російської пропаганди про те, що окупант “боровся в Україні з нацизмом", а також "екстремізмом НАТО”. При цьому він зазначає, що капітан Палій був “киянином”.

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Андрій Палій, дійсно, 1992 року закінчив Київське ВВМПУ за спеціальністю соціальний психолог, педагог. Мав українське громадянство. Після випуску лейтенанта Палія було призначено заступником командира 4-ї роти 2-го полку з виховної роботи Національної гвардії України в Києві. У березні 1993 року у зв'язку з відмовою приймати українську військову присягу він відбув на Північний флот РФ. У серпні - вересні 2008 року брав участь у війні проти Грузії.

Ліквідований ЗСУ окупант був заступником командувача Чорноморського флоту РФ із військово-політичної роботи.

Загинув головний політрук Чорноморського флоту Андрій Палій

Загинув головний політрук Чорноморського флоту Андрій Палій

Нагадаємо, раніше Збройні сили України ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного Костромського полку Сергія Сухарєва та його заступника Сергія Крилова. У 2014 році підрозділи цього полку брали участь у війні на сході України, а його командири керували обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом у так званому "зеленому коридорі".

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