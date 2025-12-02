ЗСУ ліквідували групу, що намагалася зняти фейк про "захоплення" Покровська

Збройні сили України / © Getty Images

Керівництво Збройних сил України спростовує заяви керівництва країни-агресора про "захоплення" Покровська та Вовчанська, називаючи їх черговою пропагандистською спробою Кремля вплинути на учасників міжнародних переговорів. Сили оборони продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, утримуючи ключові позиції та завдаючи значних втрат противнику.

Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

На Покровському напрямку (Донецька область) Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат: протягом минулої доби українські воїни знешкодили загалом 104 окупантів.

Зокрема, наші підрозділи вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста. Для забезпечення стійкості оборони, Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання всього необхідного на позиції.

На Вовчанському напрямку (Харківщина) ситуація залишається напруженою. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БПЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції. Оборонні операції також тривають на Куп’янському напрямку.

“Демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише одне – вони будуть знищені Силами оборони України”, – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, українські військові повідомили, що росіяни накопичують сили в Покровську, скориставшись щільним туманом, який тримався над містом. Такі погодні умови ускладнили роботу повітряної розвідки: обмежена видимість позбавляє можливості ефективно виявляти та знищувати противника.