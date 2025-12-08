- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ ліквідували сотні росіян: Генштаб розкрив втрати окупантів за добу
За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують зростати. Станом на 8 грудня вони сягнули 1 181 680. За добу ЗСУ ліквідували 810 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на 8 грудня складають:
танків — 11 403 (+2)
бойових броньованих машин — 23 686 (+1)
артилерійських систем — 34 917 (+10)
РСЗВ — 1 562
засобів ППО — 1 253
літаків — 431
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 88 457 (+530)
крилатих ракет — 4 058 (+4)
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 69 182 (+47)
спеціальної техніки — 4 018 (+3)
Нагадаємо, військовий Станіслав Бунятов «Осман» повідомив, що бої за Мирноград загострюються. Російські війська значно активізували наступ, використовуючи велику кількість живої сили.