Дата публікації
Категорія
Війна
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ ліквідували сотні росіян: Генштаб розкрив втрати окупантів за добу

За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують зростати. Станом на 8 грудня вони сягнули 1 181 680. За добу ЗСУ ліквідували 810 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на 8 грудня складають:

  • танків — 11 403 (+2)

  • бойових броньованих машин — 23 686 (+1)

  • артилерійських систем — 34 917 (+10)

  • РСЗВ — 1 562

  • засобів ППО — 1 253

  • літаків — 431

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 88 457 (+530)

  • крилатих ракет — 4 058 (+4)

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 69 182 (+47)

  • спеціальної техніки — 4 018 (+3)

Нагадаємо, військовий Станіслав Бунятов «Осман» повідомив, що бої за Мирноград загострюються. Російські війська значно активізували наступ, використовуючи велику кількість живої сили.

Дата публікації
