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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1584
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ ліквідували воєнного злочинця, який чинив звірства на Київщині

Ця “людина” була професійним мародером та вбивцею.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Руслан Омаралінов

Руслан Омаралінов

Бійці ЗСУ ліквідували чергового воєнного злочинця. Йдеться про російського військового Руслана Омаралінова, який катував цивільних на Київщині.

Про це написав полковник Анатолій Штефан “Штірліц”.

“Мінус мр***на, який звірствував в м. Буча в лютому – березні 2022 р”, — зазначив він.

Раніше у Фінляндії російського неонациста Яна Петровського засудили за воєнні злочини в Україні.

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