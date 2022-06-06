ЗСУ "лупить" по окупантах російськими трофейними "Градами" (фото)

Українські захисники "віджали" російську техніку.

Збройні сили України "луплять" по окупантах трофейними російськими "Градами".

Фото 6 червня опублікували на сторінці Сухопутних військ ЗС України.

"93-тя ОМБр Холодний Яр трофейними російськими "Градам" лупить по окупантах", - йдеться під знімками.

"Made in Russia", - написано на вже українській техніці.

Нагадаємо, українські захисники на Слов'янському напрямку відбили наступ російських окупантів та відкинули ворога. Загарбники наступали у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного, проте зазнали поразки та відступили.

Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

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