ЗСУ "лупить" по окупантах російськими трофейними "Градами" (фото)

Українські захисники "віджали" російську техніку.
Збройні сили України "луплять" по окупантах трофейними російськими "Градами".
Фото 6 червня опублікували на сторінці Сухопутних військ ЗС України.
"93-тя ОМБр Холодний Яр трофейними російськими "Градам" лупить по окупантах", - йдеться під знімками.
"Made in Russia", - написано на вже українській техніці.
Нагадаємо, українські захисники на Слов'янському напрямку відбили наступ російських окупантів та відкинули ворога. Загарбники наступали у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного, проте зазнали поразки та відступили.
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