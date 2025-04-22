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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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ЗСУ мають тактичні успіхи на Бєлгородщині: експерт повідомив деталі

Окупанти змушені визнати той факт, що в Бєлгородській області українські війська проводять низку успішних контратак у напрямках населених пунктів Попівка — Графівка, а також у районах запеклих боїв поблизу Демидівки.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Бєлгороді працює ППО

У Бєлгороді працює ППО

Україна не припиняє зусиль щодо розширення зони присутності Сил оборони на території Росії.

Про це заявив військовий експерт, співголова ГІ «Права Справа» Дмитро Снєгирьов в етері телеканалу «Еспресо».

«Щодо ситуації на території країни-окупанта, зокрема в Бєлгородській та Курській областях, маємо тактичні успіхи з боку Сил оборони України. Окупанти змушені визнати той факт, що в Бєлгородській області українські війська проводять низку успішних контратак у напрямках населених пунктів Попівка — Графівка, а також у районах запеклих боїв поблизу Демидівки», — зауважив Снєгирьов.

За словами військового експерта, Україна не припиняє зусиль щодо розширення зони присутності Сил оборони на території РФ.

«Основні цілі — це політичний тиск на Росію, а також відволікання оперативних резервів, зокрема з Курського напрямку, і блокування можливостей розширення лінії бойового зіткнення силами оперативно-тактичного угруповання „Бєлгород“, що діє в інтересах країни-агресора на Сумському та Харківському напрямках», — пояснив Снєгирьов.

Співголова ГІ «Права Справа» також додав, що у Курській області тривають важкі бої, проте є й позитивні результати.

«Сили оборони України завдали точкового удару по місцях зосередження операторів БПЛА. У результаті було знищено 20 операторів. Це суттєвий удар по можливостях противника, особливо з огляду на те, що саме на цьому напрямку росіяни масово застосовують FPV-дрони на оптоволокні. Відповідно, це значно зменшить інтенсивність атак на позиції Сил оборони України з використанням таких засобів ураження», — наголосив Снєгирьов.

Раніше ЗСУ взяли у полон дев’ять окупантів на Курщині.

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