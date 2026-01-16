ЗСУ мають успіхи на трьох напрямках: аналіз фронту від ISW та мапи

Українські військові в Донецькій області / © Associated Press

Попри значну чисельну перевагу російської армії, Сили оборони України змогли відбити позиції та просунутися на трьох стратегічних напрямках. Аналітики підтвердили успішні дії захисників під Куп’янськом, Слов’янськом та Костянтинівкою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування ЗСУ на фронті

Оприлюднені 15 січня геолоковані відео вказують на нещодавнє просування українських військ на північ від Куп’янська.

Як зазначає військовий оглядач Костянтин Машовець, російські загарбники намагаються просуватися вздовж східного берега річки Оскіл у напрямку східних околиць Куп’янська з району Лимана Першого (північний схід від міста). За його словами, окупанти утримують позиції в центральній частині Куп’янська — поблизу медичного коледжу, центрального ринку та в районі вулиці Цюрупи.

Крім того, геолоковані матеріали за 15 січня свідчать про просування українських підрозділів у центральній частині Святопокровського, що розташоване на схід від Слов’янська.

Також на свіжих кадрах зафіксовано удари російських військ по позиціях ЗСУ на східних околицях Лимана — території, про нібито захоплення якої раніше заявляв противник.

Українські сили досягли успіхів і в тактичній зоні Костянтинівка — Дружківка. Зокрема, відео з геолокацією, опубліковані 14 січня, демонструють просування ЗСУ в південно-західній частині Предтечиного, що на схід від Костянтинівки.

Де просунувся ворог?

Водночас російські війська нещодавно мали просування на Покровському напрямку. Геолоковані відео від 14 січня показують рух окупантів уздовж Донецької залізниці на північний захід від Світлого (північний схід від Покровська).

Мапи бойових дій від ISW (4 фото) © Інститут вивчення війни (ISW) © Інститут вивчення війни (ISW) © Інститут вивчення війни (ISW) © Інститут вивчення війни (ISW)

Ситуація на інших напрямках фронту

Аналітики ISW вважають, що атаки російських військ у раніше спокійних районах Сумської області, зокрема поблизу Комарівки, є складником інформаційної операції. Кремль прагне створити враження відкриття нового північного фронту на тлі заяв про нібито ослаблення української оборони.

Російське командування, ймовірно, активізує спроби прориву до рубежу Олександрівка — Ярова (північний захід від Лимана), щоб перерізати сполучення між Лиманом та Ізюмом.

На Костянтинівському напрямку противник зосередився на атаках у районах Берестка, Степанівки (південний захід від Костянтинівки), Плещіївки та Іванопілля. За даними Машовця, російські війська здійснюють до 10 — 12 атак на добу малими піхотними групами по двоє-троє військових без застосування техніки. Така тактика принесла їм обмежені результати на північний схід від Костянтинівки: окупанти просунулися від Часового Яру у бік Стінків приблизно на 1 км, однак закріпитися не змогли. За словами експерта, російські сили намагаються охопити Костянтинівку, проте їм бракує достатніх резервів для нарощування темпів наступу та глибшого просування.

Нагадаємо, російські окупанти вже понад півтора місяця щодня здійснюють штурми, намагаючись захопити Покровськ і Мирноград або знайти шляхи для їхнього обходу. Як повідомив представник Нацгвардії Ігор Яременко, ворог не припиняє активних дій на Донеччині, проте Сили оборони максимально концентрують сили, щоб стримати просування загарбників.

Напередодні стало відомо, що українські сили здійснили успішний контрудар під Куп’янськом, практично витіснивши окупантів завдяки таємній операції елітних підрозділів «Хартії» та фахівців «Групи Лазаря». Проте, як повідомляє Financial Times, успіх на Харківщині супроводжується критичним загостренням на півдні, де росіяни наблизилися до Запоріжжя на 15 км.

За даними DeepState, на сході Запорізької області російські окупанти просунулися одразу на кількох ділянках, захопивши село Красногірське та покращивши свої позиції поблизу Привільного. Ворогу вдалося зайняти нові рубежі на північ від Гуляйполя.