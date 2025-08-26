- Дата публікації
ЗСУ мають успіхи у прикордонних районах Сумщини та Харківщини — головком
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про позитивні зміни на прикордонних ділянках Сумської та Харківської областей.
Про це Сирський повідомив у Telegram.
За його словами, увцентрі уваги наразі залишаються Покровський, Добропільський, Новопавлівський, Куп’янський і Запорізький напрямки. Саме там триває основна боротьба, і під час наради з президентом України було обговорено додаткове забезпечення для підрозділів, які тримають оборону.
“Посилення стійкості оборони — наш спільний першочерговий пріоритет. Доповів верховному головнокомандувачу про виконання рішень Ставки щодо створення боєздатних резервів для Сил оборони”, — зазначив Сирський.
Він підкреслив, що у прикордонних районах Сумщини та Харківщини результат забезпечують активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади та підрозділів Сил спеціальних операцій. Їхня робота є прикладом мужності та професіоналізму.
“Російський агресор не відмовляється від своїх загарбницьких планів. Але на його шляху стоїть українська армія, яка спирається на весь народ і відчуває його підтримку”, — додав головнокомандувач ЗСУ.
Сирський підкреслив, що робота з партнерами над безпековими гарантіями для України та формування резервів тривають, а Збройні сили пліч-о-пліч з народом продовжують боротьбу за незалежність держави.