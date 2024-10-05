ЗСУ мали успіх на Харківщині, а росіяни просуваються далі на Донбасі: ISW про ситуацію на фронті

ЗСУ провели успішну операцію під Липцями Харківської області. Тим часом армія РФ просувається поблизу Торецька, Покровська, а також на захід від окупованого Донецька.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська область

Російські військові незначно просунулися у Вовчанську. Зокрема, вздовж вулиць Колокольцова та Пушкінської в центрі міста.

Днями речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев заявив, що за останні кілька днів окупанти знизили темпи наступальних дій у районі Вовчанська та продовжують поповнювати штурмові групи шляхом внутрішньої ротації та замін.

В Харківському угрупованні військ ЗСУ також повідомили, що українські військові нещодавно провели успішну операцію та захопили сім російських позицій на північ від Липців.

Донецька область

Протягом минулої доби війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру. Втім, не досягли жодних підтверджених успіхів. Окупанти також наступали також біля Білої Гори, Ступочок та поблизу Андріївки.

Окрім того, загарбники просунулися на південь від Торецька. Геолокаційні кадри за 3 жовтня показують, що вони мають успіхи на захід від Неліпівки. Російська армія атакувала поблизу самого Торецька, біля Дачного, Нелипівки, в районі Щербинівки і Сухої Балки.

Своєю чергою, днями українська бригада опублікувала кадри, на яких видно, що окупанти здійснили комбіновані механізовані та піхотні штурми поблизу Нью-Йорка.

Напередодні російські військові продовжили наступ у районі Покровська. Однак підтверджених змін лінії фронту не було. Також російський "воєнкор" заявив, що загарбник просунулися на захід від Новогродівки. Втім, аналітики ISW не знайшли підтвердження.

Протягом 3-4 жовтня тривали бої в районах Промінь, Воздвиженка, Новоолександрівка, Новоторецьке, Цукурине, Лисівка, Крутий Яр, Гірник, Миколаївка та Селидове.

Також геолокаційні кадри показують, що війська країни-агресорки нещодавно просунулися на захід від Донецька: вздовж вулиці 1 Травня на південному сході Максимілянівки, на схід від Острівського та на захід від Гострого. Ймовірно, вони могли захопити це селище. Також росіяни продовжували наступальні дії на південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Один так званий російський "воєнкор" заявив, що війська РФ просунулися на північ від Вугледара. Втім, в ISW не знайшли підтвердження.

3 і 4 жовтня війська РФ продовжували наступ у районі Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки, Богоявленки та Вугледара, а також у напрямку Трудове і Максимівки.

Як повідомлялося, військовий експерт Владислав Селезньов прогнозує активізацію армії РФ на Запорізькому напрямку. Ймовірно, це пов'язано з тим, що на цю ділянку було направлено додаткові сили ворога після захоплення Вугледара.

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