ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
509
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ мали успіх в районі Мирнограда: окупанти готуються до рішучого штурму

Сили оборони України мають успіхи в районі Мирнограда і продовжують контратакувати противника.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

На Покровському напрямку, на північному сході від Мирнограду, українські підрозділи просунулися до села Новоекономічне.

Про це у звіті повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Такий висновок експерти зробили на підставі геолокаційних відеозаписів, які показують, як росіяни обстрілюють зайняту бійцями ЗСУ будівлю на півдні цього населеного пункту. Водночас пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер стверджував, що південь Новоекономічного залишається спірною «сірою» зоною.

Однак у розпоряджені ISW є геолокаційні відеозаписи, які свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на півдні від Покровська та на північ від Лисівки.

Крім того, російські джерела повідомляли, щовійська РФ захопили Нове Шахове в зоні свого прориву біля Добропілля, а також просунулися у східній частинині Рубіжного, до Золотого Колодязя та його околиць, а також на південний схід від Грузького та до західної частини Шахового.

Раніше повідомлялося, що літній наступ російських окупаційних військ в Україні провалився. Більшість поставлених Москвою цілей на період від квітня до серпня 2025 року не були досягнуті.

За даними BILD, за літо російські війська змогли захопити лише 0,3% території України (1800 квадратних км). Водночас Україна значно посилила атаки безпілотниками по російських нафтопереробних заводах, вражаючи цілі на відстані до 1200 км.

Дата публікації
Кількість переглядів
509
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie