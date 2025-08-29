ЗСУ мали успіх в районі Мирнограда: окупанти готуються до рішучого штурму

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Реклама

На Покровському напрямку, на північному сході від Мирнограду, українські підрозділи просунулися до села Новоекономічне.

Про це у звіті повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Такий висновок експерти зробили на підставі геолокаційних відеозаписів, які показують, як росіяни обстрілюють зайняту бійцями ЗСУ будівлю на півдні цього населеного пункту. Водночас пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер стверджував, що південь Новоекономічного залишається спірною «сірою» зоною.

Реклама

Однак у розпоряджені ISW є геолокаційні відеозаписи, які свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на півдні від Покровська та на північ від Лисівки.

Крім того, російські джерела повідомляли, щовійська РФ захопили Нове Шахове в зоні свого прориву біля Добропілля, а також просунулися у східній частинині Рубіжного, до Золотого Колодязя та його околиць, а також на південний схід від Грузького та до західної частини Шахового.

Раніше повідомлялося, що літній наступ російських окупаційних військ в Україні провалився. Більшість поставлених Москвою цілей на період від квітня до серпня 2025 року не були досягнуті.

За даними BILD, за літо російські війська змогли захопити лише 0,3% території України (1800 квадратних км). Водночас Україна значно посилила атаки безпілотниками по російських нафтопереробних заводах, вражаючи цілі на відстані до 1200 км.