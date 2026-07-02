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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
442
Час на прочитання
2 хв

ЗСУ масовано вдарили по “жирних” цілях росіян: горить завод “Лукойла”, рознесли ключовий міст

Серед уражених цілей — один із найбільших НПЗ РФ, склад безпілотників, залізничний міст і командно-спостережний пункт противника.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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НПЗ "Лукойла"

НПЗ "Лукойла" / © Фото з відкритих джерел

Підрозділи Сил оборони України у ніч на 2 липня завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора. Атака була спрямована на зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” у місті Кстово Нижньогородської області РФ.

Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його проєктна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію. Частина цієї продукції може використовуватися для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Крім того, Сили оборони уразили склад безпілотних літальних апаратів противника в районі Кам’янки Запорізької області.

Також було уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Цей об’єкт російські війська використовували для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Окремо повідомляється про ураження командно-спостережного пункту противника в районі Вільшаної Харківської області.

У Силах оборони наголосили, що й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації.

Раніше Україна завдала удару по нафтопереробному заводу в Уфі — одному з найбільших виробників мастил у Росії, який розташований більш ніж за 1300 км від лінії фронту. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що також було уражено стратегічний об'єкт у Пензенській області, де виготовляють компоненти для ракетного озброєння, яке РФ використовує для ударів по українських містах. Україна продовжує реалізовувати стратегію далекобійних ударів по військово-промислових об'єктах РФ як відповідь на російську агресію.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
442
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