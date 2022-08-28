ЗСУ матимуть перевагу: експерт розповів, що впливатиме на ситуацію на фронті восени

Після стажування в Європі до України у жовтні можуть повернутися військові Збройних Сил. Бійців, які освоїли нове західне озброєння, можуть використовувати на фронті як перевагу противнику.

Водночас ступінь протистояння на фронті найближчої осені багато в чому залежатиме від погодних умов.

Про це сказав військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Цілком очевидно. Оскільки до жовтня закінчує навчання корпус українських добровольців, який був направлений до Європи. Цілком імовірно, що Генеральний штаб ЗСУ захоче використати цю перевагу. Однак на якому напрямку і як – мені це зовсім не зрозуміло", - сказав Жирохов у відповідь на запитання, чи можуть восени бути великі зміни на фронті.

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Крім того, він зауважив, що варто брати до уваги і погодні умови, які відіграють важливу роль на фронті.

"Польові дороги, особливо на Херсонщині, на Донбасі розмокають, тому доправлення, логістика стає практично неможливою. Активні бойові дії практично завмирають до зими, поки все це не підмерзне. Але може підмерзнути, а може і ні", – пояснив експерт.

Нагадаємо, генерал розповів, чи піде Путін на ядерну війну і за якої умови забере свої війська з України.

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