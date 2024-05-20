ЗСУ мають можливість прицільно працювати по ворожих військових об’єктах в Криму — експерт

Ворог поступово втрачає можливості ефективної протиповітряної оборони Криму — вибухів буде більше не лише на території головної бази російського Чорноморського флоту, у Севастополі, а й у різних куточках тимчасово окупованого Криму.

Сили оборони України працюють, щоби максимально послабити можливості російської ППО у тимчасово окупованих Криму та Севастополі. І ця робота вже дає позитивні результати: противник “не бачить” усі українські дрони та ракети. Отже, ЗСУ мають можливість прицільно працювати по ворожих військових об’єктах на захопленому півострові.

Про це сказав військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі FREEДОМ.

За словами експерта, у Криму розташовано 232 військові об’єкти. Усі вони є законними цілями.

"Я думаю, щойно буде реалізовано перший етап критичного ослаблення можливостей російської ППО над Кримом та Севастополем, розпочнеться безпосередня бойова робота по всіх ворожих частинах, з’єднаннях, центрах, логістичних хабах, дислокованих у Криму”, — каже Селезньов.

Він додав, що ця робота вже триває. Одна з атак, яка минулого тижня трапилася, була спрямована на деякі військові частини, що дислокуються у центральній частині Криму.

"Зокрема, були “прильоти” по розташуванню 126-ї бригади, яка нині дислокується у Перевальному неподалік Сімферополя. Про їхні результати поки що не готовий говорити. Територія там закрита для сторонніх спостерігачів, але те, що гриміло дуже голосно, цей факт підтверджують місцеві жителі. Гадаю, далі буде більше”, — вважає Владислав Селезньов.

Він зауважив, що знищення ворожого військового потенціалу послаблює угруповання російських окупантів у Криму, так само як і певну частину, що діє на півдні Херсонської області. А це створює для нас певні передумови та можливості.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, втратила свій останній носій крилатих ракет в Криму, а також особовий склад, найімовірніше, про що сказав начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

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