ЗСУ мають усе необхідне для успішного контрнаступу – Пентагон

Про план контрнаступу знають тільки Зеленський та його оточення, заявив Остін.

Збройні Сили України мають усі необхідні можливості для досягнення успіху під час контрнаступу. Міжнародні партнери продвжуватимуть надавати військову допомогу українцям для підтримання під час їхньої оборони своєї землі.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції.

"У них є всі необхідні можливості, щоб досягти успіху. Ми навчили, підготували величезну кількість особового складу та надали велику кількість платформ. Я думаю, що вони достатньо готові до продовження дій та операцій", - наголосив Остін, коментуючи можливості українських захисників.

Він впевнений, що Україна продовжить успішно боротися з противником. У держави є план контрнаступу, але про нього знає тільки Володимир Зеленський і його оточення, зазначив голова Пентагона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися не навесні, а влітку, адже воїни України мають бути готовими на 100%. Він додав, що уряд відчуває тиск населення щодо початку контрнаступу, але немає жодного тиску від партнерів та союзників.

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