ЗСУ мають успіх на Таврійському напрямку: Тарнавський назвав втрати ворога

За добу українські захисники виконали там 1541 вогневе завдання і знищили 25 одиниць ворожої військової техніки.

ЗСУ мають успіх на Таврійському напрямку, а російські війська втратили там за добу понад дві роти.

Про це командувач угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив 5 липня.

"На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій. Маємо успіхи" , – вказано в заяві Тарнавського.

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За його словами, за добу українські артилерійські підрозділи виконали на Таврійському напрямку 1541 вогневе завдання.

Водночас російські загарбники протягом доби втратили вбитими та пораненими понад дві роти солдат. Окрім того, було знищено 25 одиниць військової техніки ворога.

Втрати росіян у техніці за добу:

2 ББМ,

3 гармати Д-30,

гармата 2А36 "Гіацинт-Б",

зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор",

РЛС "Зоопарк",

автомобільна техніка,

9 складів боєприпасів ворога.

Яка ситуація на фронті 5 липня

За даними Генштабу ЗСУ, російські втрати у війні проти України на ранок 5 липня сягають 231 700 військових. Так, лише за попередню добу на фронті було ліквідовано 670 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

За даними Генштабу, наразі російські війська зосереджують основні сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу там зафіксовано 40 бойових зіткнень.

Речник Генштабу Андрій Ковальов розповів вранці 5 липня, що Сили оборони України ведуть наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському, Бердянському напрямках. У районі села Кліщіївка ЗСУ мають частковий успіх. Окупанти чинять потужний спротив, тривають важкі бої.

Зауважимо, британський адмірал та командувач Збройних сил країни Тоні Радакін заявив, що на фронті за останні кілька тижнів Україна зайняла більше позицій, ніж Росія за останній рік.

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