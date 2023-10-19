ЗСУ мають успіх у районі Вербового, а в районі Авдіївки збили вже п’ятий ворожий Су-25

Українські війська мали частковий успіх та просування на Мелітопольському напрямку, а на Авдіївському – збили вже п’ятий російський штурмовик Су-25 за останні 10 днів.

Про це речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 19 жовтня.

Ситуація на Мелітопольському та Авдіївському напрямках

"На Мелітопольському напрямку воїни ОСУВ "Таврія" мали частковий успіх південно-західніше Вербового. Ми просунулися до 400 метрів у визначених напрямках", – розповів представник ЗСУ.

Щодо дій ворога, то протягом минулої доби загарбники завдали двох ракетних та дев’ятьох авіаційних ударів, провели 34 бойових зіткнення та влаштували 930 артилерійських обстрілів.

"Більшість цих бойових зіткнень – це Авдіївка. І ще більше – Мар’їнка", – зазначив Штупун.

"За підтримки авіації російські загарбники продовжують намагання оточити Авдіївку. Сили оборони України протягом минулої доби відбили три атаки ворога і збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Це вже п’ятий російський літак, збитий на Донеччині за останні 10 діб", – розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Ситуація на інших ділянках фронту

Російські війська безуспішно намагалися проводити наступальні дії в районах Новокалинового і Первомайського.

"На Мар’їнському напрямку агресор збільшив активність. Наші захисники відбили за добу аж 17 атак окупантів – це тільки в районі Мар’їнки. І ще чотири – біля Новомихайлівки", – повідомив Штупун.

На Шахтарському напрямку ЗСУ завдали ворогу втрат у районі Новомайорського та продовжують стримувати противника в районах Новодар’ївки та східніше Малої Токмачки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Штурми! Окупанти масово знищують Авдіївку! | Гетьман

Нагадаємо, у зведенні Генштабу ЗСУ вранці 19 жовтня вказано, що протягом минулої доби на фронті відбулося близько 80 бойових зіткнень. Українські війська тримають оборону на сході та півдні, проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії – на Бахмутському.

Читайте також: