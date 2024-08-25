ЗСУ мають успіхи біля Кремінної, а росіяни просунулися біля Торецька і Покровська - ISW

Сили оборони України під час контратакуючих дій, скоріш за все, мали успіх на лінії Сватове - Кремінна. Водночас на фронті фіксується просування російських загарбників поблизу Торецька та Покровська.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За даними експертів, війська РФ нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що окупанти просунулися до східних околиць цього міста.

Російські загарбники здійснювали наступальні дії під Торецьком, біля Диліївки, в районі Неліпівки та Нью-Йорка 23 і 24 серпня.

Крім того, війська РФ нещодавно просунулися поблизу Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що загарбники просунулися до східної Карлівки та на північний схід від Миколаївки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 24 серпня, показують, що війська РФ просунулися на південно-східній околиці Новогродівки.

24 серпня російські "воєнкори" заявили, що путінські війська підійшли до Новогродівської міськради в центрі міста та начебто захопили її.

23 і 24 серпня російські загарбники продовжували наступальні дії в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Зеленого Поля та Гродівки, а також в районі Калинового, Крутого Яру, Новогродівки, Птичого, Миколаївки, Михайлівки та Карлівки.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти не припиняють спроб тиску на позиції українських захисників на Донбасі, зокрема на Покровському напрямку. З деяких ділянок поля бою ЗСУ були змушені відступити, щоб не потрапити в оточення.

У Генеральному штабі ЗСУ ніяк не коментували слова американського Інституту вивчення війни і лише розповіли про складну ситуацію на Покровському напрямку, де росіяни демонструють свої основні зусилля.

Напередодні західні ЗМІ писали, що РФ хоче захопити Покровськ, щоб створити плацдарм для наступу на Дніпро і Запоріжжя.

Запеклі бої уздовж усього фронту! Найгарячіше на Покровському та Торецькому відтинку

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