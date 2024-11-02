ЗСУ мають успіхи біля Суджі: деталі ISW про операцію в Курській області

Українські Збройні сили мали успіх на північ від Суджі - на головному "українському плацдармі" Курської області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 31 жовтня показують, що ЗСУ просунулися на захід і до південно-західної частини Руського Поріччя. Крім того, російські джерела розповідали, що українські війська продовжували штурмові дії плацдарму. Зокрема, на південний схід від Кореневого біля Новоіванівки та на південь від Суджі біля Плехово.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися на схід від Коренево біля Крем’яного, але в ISW не знайшли візуального підтвердження.

"Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої в Глушковському районі 1 листопада", - йдеться у звіті.

1 листопада російські джерела заявили, що ЗСУ завдали серії ударів із застосуванням безпілотників по Росії тіє ночі. В Міноборони РФ заявили про начебто збиття 83 українських БПЛА над Курськом, Брянськом, Воронежем, Орловською та Бєлгородською областями, та над окупованим Кримом.

Російські джерела стверджували, що українські безпілотники завдали ударів по паливно-енергетичному комплексу в Уфі (Республіка Башкортостан) і влучили, але не пошкодили нафтобазу в Ставропольському краї, хоча на кадрах удару видно пожежу на Ставропольській нафтобазі.

Як повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, РФ вивела своїх військових з Калінінградської області, відправивши своїх військовослужбовців до Курщини.

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