ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку: в Східному угрупованні розповіли важливі деталі

ЗСУ вдалося знищити 10 гармат Д-30, також ще три Д-20, два "Піони" та чотири "Мсти-Б.

Українські військові на Бахмутському напрямку й надалі продовжують наступальну операцію. Зокрема, ЗСУ мають успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одрадівки та Іванівського.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"На південному фланзі ми й надалі продовжуємо наступальну операцію, зокрема, маємо успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одрадівки та Іванівського, там наші захисники продовжують вибивати противника... 580 разів противник відкривав вогонь по наших захисниках на цьому напрямку, чотири рази використовував авіацію, відбулося 12 бойових зіткнень. Нам вдалося ліквідувати 141 окупанта та також дуже добре попрацювали наші контрбатарейні підрозділи”, - розповів Ілля Євлаш.

Він також додав, що ЗСУ вдалося знищити 10 гармат Д-30, також ще три Д-20, два "Піони" та чотири "Мсти-Б.

“Тобто дивізіон артилерійських озброєнь на цьому напрямку був знищений. Також знищили багато різних спеціальних засобів радіоелектронної розвідки. Це "Кредо-1Е", спеціальна установка, яка виявляє будь-якої пори року пересування техніки та людей, також "Муром-П", станція відеоспостереження та оптико-електронний прилад "Іронія", який використовується противником для коригування вогню та відслідковування пересування наших військ”, - додав Євлаш.

Нагадаємо, що Шойгу промовився, коли Росія збирається закінчити війну і “досягти цілей”.

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