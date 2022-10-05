ЗСУ мають успіхи на Херсонщині, а також наступають на Харківщині та Луганщині, – ISW

Протягом минулої доби українські війська продовжували досягати значних успіхів у Херсонській області, продовжуючи наступ у Харківській та Луганській областях.

Збройні сили України продовжують деокуповувати населені пункти від загарбників. Зокрема, звільнили кілька населених пунктів на східному березі річки Інгулець, змусивши російські війська відступити на південь у напрямку Херсона.

Про це повідомили у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики наголошують, що у північній частині Херсонщини українська армія розпочала знищення малоукомплектованих російських військ у цьому районі. Крм того, росіяни змушені були відійти на південь від кордону Херсон – Дніпропетровська область у напрямку Берислава.

У такий спосіб, контрнаступ ЗСУ руйнує спроби Росії перекинути на передові позиції додаткові боєприпаси, резерви, мобілізованих людей і засоби оборони, наголошують в ISW.

Також українські війська продовжували досягати успіхів у східній частині Харківської області на захід від Сватового, просуваючись повз річку Оскіл. Таким чином дедалі більше загрожують російським позиціям у Луганській області.

"Ці досягнення разом з іншими українськими наступами на східному березі річки фактично позбавили російські війська можливості використовувати річку як лінію оборони", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, Збройні сили України прискорили контрнаступ одразу на двох фронтах – східному та південному. Окупаційні війська Росії змушені відступати у Донецькій та Луганській областях, а також на Херсонщині, пише WP.

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