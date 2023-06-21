ЗСУ мають успіхи на Луганщині, закріплюються на зайнятих рубежах - Міноборони

Збройні сили України провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Українські оборонці закріплюються на зайнятих рубежах. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На напрямку Білогорівка - Шипилівка наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомила представниця Міноборони.

Українські Сили оборони продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають у районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області, наголосила Маляр.

Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За словами Маляр, на сході ЗСУ міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат.

"Схід залишається основним напрямком наступу противника. Мета - вийти на кордони Донецької та Луганської областей", - додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив зранку 21 червня, що українські Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Окрім того, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

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