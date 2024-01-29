ЗСУ мають успіхи з розширення плацдармів на лівому березі Дніпра – Гуменюк

Військові Збройних сил України продовжують роботу з розширення плацдармів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

"На сьогодні наша робота має результат – маємо розширення плацдармів. Але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка і під тиском ворожих підрозділів, ми знаємо, що їх набагато більше присутніх на лівому березі, вони набагато краще укріплені й мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати, на відміну від наших, де за спинами Дніпро", - розповіла вона.

Тому Гуменюк попередила, треба бути дуже обережними в інформаційному просторі та задовольнятися тією інформацією, яка може бути оприлюдненою станом на зараз.

Нагадаємо, окупаційній армії Росії виділили 17-й танковий полк для евакуації своєї пошкодженої техніки під Кринками на Херсонщині – це свідчить про інтенсивність російських втрат.

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