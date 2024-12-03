ЗСУ мають утримати Курщину до інавгурації Трампа: деталі від ВВС

Українські Збройні сили отримали наказ тримати територію Курської області РФ доти, доки новообраний президент США Дональд Трамп не прибуде з новою політикою до Білого Дому.

Про це повідомляє видання BBC з посиланням на українського військовослужбовця.

За словами джерела, головне завдання для Сил оборони зараз на території РФ - утримати максимум території до інавгурації Трампа і початку переговорів. Нібито робиться це для того, "щоб потім на щось обміняти. Ніхто не знає на що”.

"Ситуація погіршується з кожним днем. Ми не бачимо мети. Нашої землі тут немає", – написав BBC військовий.

Видання пише, що чоловіки, які служать на Курщині, говорять про жахливу погоду, хронічну нестачу сну через постійні бомбардування армією Росії. Деякі солдати кажуть, що для них важливіше було б опинитися на Донбасі, а не окупувати частину Росії.

Наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський зазначив, що обидві сторони покладаються на зміну адміністрації США.

"Я впевнений, що Путін хоче виштовхнути нас до 20 січня", сказав він.

Для України повільне, але стрімке просування Росії на сході України підкреслює необхідність триматися за Курськ, наголошує ВВС. Зазначається, у жовтні Росія змогла окупувати приблизно 500 квадратних кілометрів території України. Це найбільша кількість, яку вона захопила з початку повномасштабного вторгнення. Натомість Україна вже втратила близько 40% території, захопленої під Курськом. Через операцію у Курській області, як вважається, Україна втратила близько 1000 військових.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому для Путіна такий важливий наступ на Курщині. Російський диктатор посилив наступ на Курщині за рахунок союзних військ з КНДР.

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