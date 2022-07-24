ЗСУ мають всі шанси звільнити Херсон, якщо США нададуть необхідну зброю - польський генерал

Генерал вважає, що подальші успіхи ЗСУ залежать від постачання американської зброї.
Польський генерал Леон Коморницький заявив, що воєнна ситуація на півдні України змінилася. Тепер українська армія має шанс почати контрнаступальну операцію, звільнити Херсон і остаточно взяти під контроль цей плацдарм.
Про це інформує PolskieRadio24.
"Українці можуть завдати удару в бік перетину коридору, який з’єднує Крим із материковою частиною Росії. Це було б геніальним рішенням, яке б відрізало потенціал російської армії, накопичений на південному фронті", – зазначив він.
Генерал вважає, що подальші успіхи ЗСУ залежать від постачання американської зброї. Саме Вашингтон, за словами Коморницького, має усі важелі в руках, аби росіяни забралися з півдня України.
"Допомога США може переважити шальки терезів у діях України на користь офензиви. Можливо, це ще не повномасштабний контрнаступ, але ці дії (постачання зброї зі США. – Ред.) можуть перетворитися на такий сценарій", – додав генерал.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Херсонщині знищили батарею ЗРК "С-300".
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