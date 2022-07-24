ЗСУ мають всі шанси звільнити Херсон, якщо США нададуть необхідну зброю - польський генерал

Польський генерал Леон Коморницький заявив, що воєнна ситуація на півдні України змінилася. Тепер українська армія має шанс почати контрнаступальну операцію, звільнити Херсон і остаточно взяти під контроль цей плацдарм.

Про це інформує PolskieRadio24.

"Українці можуть завдати удару в бік перетину коридору, який з’єднує Крим із материковою частиною Росії. Це було б геніальним рішенням, яке б відрізало потенціал російської армії, накопичений на південному фронті", – зазначив він.

Генерал вважає, що подальші успіхи ЗСУ залежать від постачання американської зброї. Саме Вашингтон, за словами Коморницького, має усі важелі в руках, аби росіяни забралися з півдня України.

"Допомога США може переважити шальки терезів у діях України на користь офензиви. Можливо, це ще не повномасштабний контрнаступ, але ці дії (постачання зброї зі США. – Ред.) можуть перетворитися на такий сценарій", – додав генерал.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Херсонщині знищили батарею ЗРК "С-300".

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