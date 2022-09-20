ЗСУ мають взяти Лиман, або окупанти встигнуть створити лінію оборони – Арестович

Радник ОП заявив, що наразі між ЗСУ та окупаційними підрозділами триває "гонка потенціалів".

ЗСУ мають взяти місто Лиман на Донеччині, в іншому разі окупанти створюють лінію оборони.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Лінія оборона, яку вони радісно кують: Нижня Дуванка, Сватово і Кремінна. Тепер йде гонка потенціалів. Або раніше ми встигнемо розширити плацдарм на лівому березі (річки Сіверський Дінець. – Ред.), перекинути туди війська, створити стійке угрупування і взяти Лиман, або вони встигнуть створити лінію оборони. Туди вже перекинуті їхні інженерні з'єднання, але їх дуже мало", – каже Арестович.

За його даними, загарбники не встигають створити лінію оборони, її нема ким заповнити.

"Там можливі широкі дірки, а тому можливі прориви через ці дірки. І тому можливе обвалення (фронту в окупантів. – Ред.) всієї півночі Луганської області. Білогорівка вже українська – а це вже Луганська область", – підсумував радник ОП.