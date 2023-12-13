ЗСУ "міксують" натовські стандарти та досвід цієї війни: військовий пояснив, як це відбувається

Цей “мікс” різних військових стандартів показав свою результативність на Бахмутському напрямку.
Українські військові використовують у своїх діях натовські стандарти, досвід цієї війни та навіть Другої світової.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.
"Ми беремо натовські стандарти, ми беремо частково інколи навіть радянський досвід, ми беремо досвід цієї війни і, виходячи з реальних потреб, їх міксуємо. Тобто в натовських стандартів багато чого можна навчитися, але треба просто розуміти, що вони зроблені відповідно до тих сил і засобів, які у них є, яких немає у нас або вони є, але не в такому обсязі”, - наголосив Олександр Бородін.
Він також додав, що цей “мікс” різних військових стандартів показав свою результативність на Бахмутському напрямку.
“Через це треба просто постійно його поновлювати, постійно його розвивати. і тоді ми дійдемо до власної школи військової”, - підкреслив Бородін.
Нагадаємо, що російські окупанти активізували свої наступальні дії. Це пов’язано із зимовим періодом.
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