ЗСУ "мінуснули" новітній ударний дрон росіян на Курському напрямку

БпЛА "Орион" – це середньовисотний дрон великої тривалості польоту, який може виконувати різнопланові завдання.

На Курському напрямку Повітряні сили ЗСУ у суботу, 31 серпня, збили російський безпілотник "Орион".

Про це ВПС ЗСУ повідомили у своєму Telegram-каналі.

Військові зазначили, що вже не вперше збивають подібні російські дрони.

Що відомо про російський БпЛА "Орион"

Безпілотник "Орион" – це середньовисотний дрон великої тривалості польоту, який може виконувати різнопланові завдання. Російська армія отримала цю розробку лише у 2020 році. Він може тривалий час патрулювати визначений район і завдавати ударів по противнику різними видами боєприпасів.

Характиристики БпЛА "Орион":

вага – 1150 кг;

бойове навантаження – 200 кг;

боєприпаси – 4 одиниці різного призначення, зокрема ракети "повітря-земля";

бортове обладнання – призначене для візуальної, радіолокаційної та радіотехнічної розвідки.

Нагадаємо, Росія у суботу, 31 серпня, атакувала Київ дронами. Силам ППО вдалося збити всі ворожі БПЛА, які летіли на столицю.

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