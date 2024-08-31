Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ "мінуснули" новітній ударний дрон росіян на Курському напрямку

ЗСУ "мінуснули" новітній ударний дрон росіян на Курському напрямку

ВПС ЗСУ на Курщині збили російський безпілотник "Орион" / Ілюстративне фото / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

БпЛА "Орион" – це середньовисотний дрон великої тривалості польоту, який може виконувати різнопланові завдання.

На Курському напрямку Повітряні сили ЗСУ у суботу, 31 серпня, збили російський безпілотник "Орион".

Про це ВПС ЗСУ повідомили у своєму Telegram-каналі.

Військові зазначили, що вже не вперше збивають подібні російські дрони.

Що відомо про російський БпЛА "Орион"

Безпілотник "Орион" – це середньовисотний дрон великої тривалості польоту, який може виконувати різнопланові завдання. Російська армія отримала цю розробку лише у 2020 році. Він може тривалий час патрулювати визначений район і завдавати ударів по противнику різними видами боєприпасів.

Характиристики БпЛА "Орион":

  • вага – 1150 кг;
  • бойове навантаження – 200 кг;
  • боєприпаси – 4 одиниці різного призначення, зокрема ракети "повітря-земля";
  • бортове обладнання – призначене для візуальної, радіолокаційної та радіотехнічної розвідки.

Нагадаємо, Росія у суботу, 31 серпня, атакувала Київ дронами. Силам ППО вдалося збити всі ворожі БПЛА, які летіли на столицю.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація