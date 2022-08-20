Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ "мінусували" 8 ворожих танків та 200 окупантів - Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

Дата публікації
Перегляди
1006
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ "мінусували" 8 ворожих танків та 200 окупантів - Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

Станом на 20 серпня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 44900 тис. осіб. Дані уточнюються.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.  

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 20.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 44900 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1907 (+8) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 4212 (+17) од; 
  • артилерійських систем – 1018 (+2) од;
  • РСЗВ – 266 (+0) од;
  • засоби ППО – 141 (+0) од;
  • літаків – 234 (+0) од;
  • гелікоптерів – 197 (+0) од; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8);
  • крилаті ракети – 190 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3137 (+7) од;
  • спеціальна техніка – 97 (+3).

Нагадаємо, Росія почала формувати так звані "добровольчі підрозділи". Розгорнути їх планують на півдні України. Зокрема, і в тимчасово окупованому Херсоні.

Читайте також:

В Росії почав діяти рух партизанів, який влаштовує масові диверсії

В Росії почав діяти рух партизанів, який влаштовує масові диверсії

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація