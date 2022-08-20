ЗСУ "мінусували" 8 ворожих танків та 200 окупантів - Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

Станом на 20 серпня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 44900 тис. осіб. Дані уточнюються.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 20.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 44900 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1907 (+8) од;

бойових броньованих машин ‒ 4212 (+17) од;

артилерійських систем – 1018 (+2) од;

РСЗВ – 266 (+0) од;

засоби ППО – 141 (+0) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 197 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8);

крилаті ракети – 190 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3137 (+7) од;

спеціальна техніка – 97 (+3).

Нагадаємо, Росія почала формувати так звані "добровольчі підрозділи". Розгорнути їх планують на півдні України. Зокрема, і в тимчасово окупованому Херсоні.

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