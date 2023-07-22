ЗСУ "мінусували" російського військкора Журавльова, ще 4 – поранено (фото)

Військкори-пропагандисти потрапили під обстріл на війні в Україні.

Військові ЗСУ ліквідували російського військкора Ростислава Журавльова. Він потрапив під обстріл на фронті в Україні. Також, внаслідок удару по окупантах поранення отримали ще чотири російських пропагандисти.

Ростислав Журавльов був військовим кореспондентом пропагандистського видання РФ "РИА Новости", яке підтвердило його смерть.

Як зазначив журналіст Денис Казанський, останній пост на каналі знищеного російського пропагандиста Журавльова – привітання його з днем народження.

В Україні російського військкора Журавльова .Фото/Telegram.

"Виявилося, що пересувається під обстрілами він все ж таки недостатньо швидко", - пожартував журналіст.

Міноборони Росії підтвердило удар Збройних сил України 22 липня.

"Внаслідок удару поранення різного ступеня тяжкості отримали чотири журналісти. Вони були оперативно евакуйовані до польових медичних установ Міноборони Росії, де їм надається кваліфікована медична допомога", - йдеться у заяві.

Як пишуть пропагандисти, серед чотирьох поранених був фотокореспондент "РИА Новости" Костянтин Михальчевський. Він отримав поранення різного ступеня тяжкості, перебуває в лікарні на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Згодом окупанти заявили, що пораненого фотографа Михальчевського перевозять до Мелітополя, а згодом, якщо дозволить стан – перевезуть на лікування до Криму.

Нагадаємо, днями ЗСУ ліквідували російського загарбника та z-пропагандиста Михайла Лучина.

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