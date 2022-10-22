ЗСУ "мінусували" вже понад 67 тис. окупантів: за добу знищено 320 загарбників

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України знищили 67 070 тис. російських загарбників.

Станом на 22 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 67 070 тис. осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 22.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 67070 (+320) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2579 (+6) од;

бойових броньованих машин ‒ 5266 (+8) од;

артилерійських систем – 1653 (+5) од;

РСЗВ – 373 (+1) од;

засоби ППО ‒ 189 (+0) од;

літаків – 270 (+1) од;

гелікоптерів – 243 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16);

крилаті ракети‒ 329 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15) од;

спеціальна техніка ‒ 148 (+1).

Війна в Україні

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, що росіяни зараз проводять ротацію, перекидаючи на Херсонський напрямок новомобілізованих, а основне, боєздатне угруповання намагаються вивезти з технікою, скоріш за все, на Запорізький напрямок.

За даними Генштабу, між російськими та білоруськими солдатами, які задіяні у спільному угрупуванні військ, виникають непоодинокі випадки конфліктів. Відбувається це на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що Україна не демонтує шляхи сполучення з Росією та Білоруссю, оскільки вони вже заміновані.

Колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов зазначив, що у Бахмуті Донецької області бійці 93-ї бригади ЗСУ відбивають атаки найманців ПВК "Вагнер", окупанти зазнають великих втрат.

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