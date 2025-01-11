ЗСУ могли зайти в Донецьк під час контрнаступу влітку 2023 року – військовий

За словами бійця, влітку 2023 року була можливість зайти у Донецьк, але тоді всі сили кидали на Запорізький напрямок.

ЗСУ могли зайти в Донецьк під час контрнаступу влітку 2023 року.

Про це заявив командир батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" з позивним "Кондор" на YouTube-каналі журналістки Раміни Есхакзай.

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"Для нас Покровськ раніше був дуже глибоким тилом. Ми всі їздили туди відпочивати, навіть не думаючи, що там може бути якийсь обстріл. Це був глибокий-глибокий тил, в якому ти відчував себе доволі безпечно. Туди до хлопців приїздили дружини з дітьми і ніхто не хвилювався, що з ними щось може трапитися", – розповів боєць.

Коли ситуація погіршилася

За словами "Кондора", ситуація на Донецькому напрямку постійно мінялася.

"Коли ми тільки зайшли – осінь 2022, зима, початок 2023 року, ми зіткнулися з постійними штурмами противника. Потім, до літа 2023 року ми переломали хід війни і уже ми почали штурмувати противника і просуватися вперед", – каже військовий.

За його словами, в цей час з деяких КСП уже можна було побачити Донецьк. Але тоді всі сили перекидались на Запорізький напрямок.

"Ми бачили Донецьк. Це було дуже близько. І коли був контрнаступ на Запоріжжі, ми намагалися зробити все, щоб там хлопцям було легше. Було так, що ми штурмували позицію противника, а наступної уже не було. Я розумів, що було б у мене більше сил, ми могли б зайти в Донецьк. Це було реально. Але в нас не було сил, бо все перекидалося на Запорізький напрямок", – розповідає "Кондор".

Військовий зізнається, що у цей час він із побратимами були впевнені, що Україні вдасться навіть вийти на кордони 1991 року. Але ситуація стала погіршуватися з осени 2023 року.

"Але ці надії почали перетворюватися на нездійсненні. В жовтні 2023 року почалися активні ворожі штурми", – додав він.

Раніше ТСН.ua, аналізуючи західні медіа, розбирався, чому під час довгоочікуваного контрнаступу не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва.

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