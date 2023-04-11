ЗСУ можуть деокупувати Крим до осені цього року: військовий експерт назвав умови

Збройні сили України можуть звільнити тимчасово анексований Крим від російських загарбників ще до осені 2023 року при наявності сил та засобів.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

"Якщо Україна і далі буде отримувати військову підтримку, то цілком імовірно, що Крим буде деокупований ще до осені. Також нам потрібні будуть далекобійні засоби ураження, яким ми зможемо знищити Кримський міст і всі військові обʼєкти на території Криму. Далі ЗСУ можуть зайти до Криму і звільнити всю окуповану територію. Росіяни в Криму перебувають в пастці. Оскільки за всю історію жодна армія, яка була в Криму не змогла втримати півострів. Та й виводити війська їм не буде куди", - пояснив він.

Світан також зазначив, що Крим, з військової точки зору, – важка територія для бойових дій. Однак ЗСУ досить швидко можуть знищити Кримський міст, якими росіяни перекидають техніку.

"Повітряним та морським шляхом росіяни не зможуть постачати достатньої кількості техніки та боєприпасів для оборони Криму. Тому для них єдиним надійним шляхом може залишатись Перекопський перешийок", - резюмував експерт.

Деокупація Криму

Російські загарбники розмістили ЗРК наземного базування "Панцир-С" біля мосту в Джанкої.

Роман Світан вважає, що на початку контрнаступу української армії будуть знищуватись великі військові бази окупантів і частково ці заходи вже були зроблені цього тижня.

Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева зазначила, що кримчани не чинитимуть збройний спротив українській армії під час деокупації півострова.

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