ЗСУ можуть до грудня просунутися на Донбасі та звільнити Херсон - The New York Times 

Окремі російські підрозділи можуть зламатися під тиском, тому наступні тижні стануть вирішальними для України.

Джерела в американській розвідці заявляють, що ЗСУ мають усі шанси досягти успіхів на півдні та сході протягом наступних шести тижнів.

Видання The New York Times пише про перспективи російсько-української війни.

Окремі підрозділи сил РФ під українським натиском можуть розвалитися, що дозволить Україні відновити контроль на Херсоном і містами на Донбасі, пише видання.

Загалом же бойові дії, ймовірно, триватимуть ще принаймні кілька місяців, хоча більш точних прогнозів американські та українські посадовці не дають. Важливими чинниками, які вплинуть на перебіг подій, є погодні умови взимку, готовність Путіна до ескалації та випробування єдності Заходу високими цінами і мінусовими температурами.

Серед переваг, які наразі має Україна, Мейсон Кларк з Інституту дослідження війни зазначає можливість обирати цілі для атак, адже ініціатива зараз на боці ЗСУ. Ризиком він називає надмірно розтягнуті шляхи постачання української армії. Перспективною ціллю деякі американські посадовці вважають трасу 66 на Луганщині, яку Росія використовує для забезпечення окупантів.

Він також зазначив, що Україна навряд чи зможе повністю розбити російські війська найближчим часом, однак динаміка війни може змінитися навесні.

Раніше військовий експерт Петро Черник пояснив, як бойові дії зміняться з приходом зими. За його словами, якщо ґрунт замерзне, танки і важка техніка зможуть маневрувати, і тоді характер бойових дій залишиться незмінним. Якщо ж буде м'яка зима, як була наприкінці лютого, тоді військова техніка зможе рухатися винятково дорогами.

"Росіяни навчилися на початку війни, що ми вміємо воювати у такий спосіб. Їхній велетенські колони техніки ми навчилися розбивати", – зазначає Черник.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Збройні сили України можуть підійти до зими більш підготовленими, ніж російські окупанти, за рахунок допомоги західних союзників.

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