ЗСУ можуть форсувати Дніпро: військкори РФ у паніці шукають човни для окупантів – ISW

Так звані російські військові кореспонденти побоюються щодо можливості Збройних сил України форсувати річку Дніпро в Херсонській області. Вони закликають збільшити кількість невеликих річкових суден і техніки на Дніпрі, щоб запобігти подальшому просуванню України.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Так військкори РФ 2 липня звернулися до керівників республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв з проханням направити на лінію фронту в Херсонській області човни, конфісковані у браконьєрів, зазначивши, що 10 полків і бригад угруповання військ Південного військового округу "Дніпро" "гостро потребують цих суден". Глава республіки Дагестан Сергій Меліков відреагував на звернення блогерів 3 липня і наказав вирішити питання про передавання конфіскованих браконьєрських човнів російським окупаційним військам.

Один з російських військкорів закликав відродити флотилію "Дніпро" – спеціальний військовий річковий підрозділ, який брав участь у російсько-турецьких війнах 1735-1739 і 1787-1792 років, громадянській війні в Росії та Другій світовій війні. Він стверджує, що відроджена флотилія "Дніпро" могла б значно покращити становище російських військ на херсонському напрямку, та що це угруповання можна було б посилити простими катерами цивільного використання.

"Загальна тривожна реакція російських провоєнних блогерів на нещодавню українську активність на Дніпрі свідчить про те, що вони побоюються здатності України форсувати річку та вважають, що нинішнє командування угруповання "Дніпро" не підготувало достатньою мірою свої війська до такого потенціалу", - пишуть аналітики.

Раніше ISW повідомляв про те, що російські військкори звинувачують Міноборони РФ у непідготовленості їхніх військ на східному березі та нездатності забезпечити необхідними човнами та іншим обладнанням. Тепер вони звернули свої прохання про додаткову матеріально-технічну підтримку до регіональних керівників.

Нагадаємо, ЗСУ проводять контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

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