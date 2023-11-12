ЗСУ можуть організувати стрімкий наступ на одному з напрямків фронту – експерт

Військові можуть відрізати окупантів від забезпечення на одному з напрямків.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко спрогнозував, на якому напрямку Збройні сили України можуть організувати стрімкий наступ.

Про це він розповів в ефірі Radio NV.

Так, на думку експерта, такий наступ може стати можливим після створення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

"Звільнення Олешок, звільнення Нової Каховки і створення плацдарму там з метою ведення наступальних дій дало би перспективи витісняти деякі угруповання російських військ далі, в Крим, або відрізати їх від забезпечення", - пояснив він.

Створення такого плацдарму також може мати на меті витягувати значні обсяги російських сил з мелітопольського напрямку, зокрема з-під Токмака, що дасть можливість українським силам продовжити там наступальні дії та створювати серйозні логістичні проблеми для окупантів з двох боків.

"Це буде все ж таки стрімкий наступ, або, зрештою, це будуть бойові дії з метою сковування, внаслідок яких наші сили можуть відійти, знову ж таки, на правобережжя", - резюмував Мусієнко.

Експорт зауважив, що, якщо українські військові відступлять на правий берег Дніпра, окупанти майже напевне замінують лівий берег та окопаються там, як на мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, полковник ЗСУ відповів, чи здатна Україна сьогодні знищити Кримський міст.

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