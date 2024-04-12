ЗСУ можуть отримати лазерну зброю DragonFire: в чому особливість та скільки коштує один постріл

Велика Британія розглядає надання Україні новітнього прототипу лазерної зброї для протиповітряної оборони DragonFire.

Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс, пише The Telegraph.

Шаппс зазначає, що розгортання цієї зброї є пріоритетним завданням для оборонного сектора. Планується прискорити процес розробки і розгортання цієї зброї до 2027 року.

"Я хочу прискорити процес, який зазвичай займає дуже багато часу, можливо, до 10 років, до набагато коротших термінів і розгорнути його, можливо, на кораблях, а можливо, і на суші", — сказав Шаппс.

DragonFire — це невидима і безшумна зброя, що працює на довжині хвилі, непомітній для людського ока.

Витрати на ураження безпілотних апаратів лазером будуть значно меншими, ніж на запуск ракет-перехоплювачів, які можуть коштувати десятки й сотні тисяч фунтів. За даними видання, вартість одного пострілу становить 10 фунтів стерлінгів, що дорівнює приблизно 491 гривні за курсом Нацбанку.

В основі роботи лежить система LDEW (лазерно-спрямована енергетична зброя). Її головне завдання — безпечне керування та фокусування променя високої потужності з надзвичайною точністю на великій відстані.

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