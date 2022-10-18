ЗСУ можуть отримати важливу перевагу над окупантами: Жданов розкрив подробиці

Експерт оцінив готовність українських військових до зимового періоду.
Збройні сили України можуть підійти до зими більш підготовленими, ніж російські окупанти, за рахунок допомоги західних союзників.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі ТСН.
"Перевагу матиме той, хто найкраще екіпірує свого солдата. Якщо солдат буде зігрітий і нагодований, він воюватиме навіть у мороз. А якщо він буде холодним і голодним, то з нього воїн буде ніякий. У цьому ми сподіваємося, що ми матимемо перевагу, що ми своїх солдатів підготуємо до зими набагато краще, ніж російська армія", - зазначив експерт.
Жданов прокоментував інформацію про те, що на останньому саміті "Рамштайн" особлива увага приділялася екіпіруванню ЗСУ:
"Канада там попереду всіх – вони обіцяли надати 500 тис. комплектів зимового обмундирування. Сподіватимемося, що наші бійці будуть одягнені та взуті".
Військовий експерт Петро Черник розповів, як бойові дії зміняться з приходом зими. За його словами, якщо ґрунт замерзне, то і ми, і вони зможемо маневрувати. Якщо ж буде м'яка зима, такою, як вона була наприкінці лютого, тоді важка техніка зможе рухатися виключно дорогами.
"Росіяни навчилися на початку війни, що ми вміємо воювати у такий спосіб. Їхній велетенські колони техніки ми навчилися розбивати", – зазначає Черник.
Також експерт прогнозує, що на фронті все перейде у довготривалі артилерійські дуелі.
Своєю чергою, президент The Jamestown Foundation Глен Говард спрогнозував, що ЗСУ найближчими тижнями можуть звільнити Херсон та Нову Каховку, а далі бойові дії сповільняться, бо настане зима.
Зазначимо, що російські військові готуються зимувати в Україні, риючи окопи і зводячи протитанкові укріплення на окупованих територіях.
Читайте також: