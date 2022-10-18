ЗСУ можуть отримати важливу перевагу над окупантами: Жданов розкрив подробиці

Збройні сили України можуть підійти до зими більш підготовленими, ніж російські окупанти, за рахунок допомоги західних союзників.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі ТСН.

"Перевагу матиме той, хто найкраще екіпірує свого солдата. Якщо солдат буде зігрітий і нагодований, він воюватиме навіть у мороз. А якщо він буде холодним і голодним, то з нього воїн буде ніякий. У цьому ми сподіваємося, що ми матимемо перевагу, що ми своїх солдатів підготуємо до зими набагато краще, ніж російська армія", - зазначив експерт.

Жданов прокоментував інформацію про те, що на останньому саміті "Рамштайн" особлива увага приділялася екіпіруванню ЗСУ:

"Канада там попереду всіх – вони обіцяли надати 500 тис. комплектів зимового обмундирування. Сподіватимемося, що наші бійці будуть одягнені та взуті".

Військовий експерт Петро Черник розповів, як бойові дії зміняться з приходом зими. За його словами, якщо ґрунт замерзне, то і ми, і вони зможемо маневрувати. Якщо ж буде м'яка зима, такою, як вона була наприкінці лютого, тоді важка техніка зможе рухатися виключно дорогами.

"Росіяни навчилися на початку війни, що ми вміємо воювати у такий спосіб. Їхній велетенські колони техніки ми навчилися розбивати", – зазначає Черник.

Також експерт прогнозує, що на фронті все перейде у довготривалі артилерійські дуелі.

Своєю чергою, президент The Jamestown Foundation Глен Говард спрогнозував, що ЗСУ найближчими тижнями можуть звільнити Херсон та Нову Каховку, а далі бойові дії сповільняться, бо настане зима.

Зазначимо, що російські військові готуються зимувати в Україні, риючи окопи і зводячи протитанкові укріплення на окупованих територіях.

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