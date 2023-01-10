ЗСУ можуть піти у контрнаступ на двох напрямках: експерт розкрив подробиці

Для Збройних сил України пріоритетними для наступальних операцій є Запорізька та Луганська області. Один із цих напрямків буде обрано основним, другий — запасним.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю ТСН.ua.

"Найоптимальніший варіант зараз після того, як встановиться погода більш-менш морозна, щоб можна було вести широкомасштабні наступальні дії — це звичайно Запорізький фронт. Нам потрібно вийти на узбережжя Азовського моря для того, щоб перерізати потік військового спорядження з Росії у бік Херсонської області і Криму. Це один із пріоритетних стратегічний напрямок, із пріоритетних просувань наших військ", — зазначив Світан.

За його словами, ще один район можливого наступу – Сватівсько-Кремінний напрямок у Луганській області.

"Там також залежно від погоди, наявності засобів, які запитує наше військово-політичне керівництво у партнерів, є досить перспективний напрямок — з-під Сватового у бік Щастя, під Луганськ. Залежно від сил і засобів, виділених для цих напрямків, буде обрано один основним. Другий буде обрано другорядним. Але думаю оптимально — це напрямок у бік Азовського моря", — розповів експерт.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у недавньому інтерв'ю британським ЗМІ повідомив, що Силам оборони України потрібно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, щоб вийти на рубежі 23 лютого.

Як пояснив військовий експерт Олександр Мусієнко, зараз ЗСУ перебувають на етапі, що передує контрнаступу — це "накопичення ресурсів для цього важливого етапу за допомогою наших партнерів, які нам передають зброю".

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що росіяни зараз розглядають можливість контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку як одну із пріоритетних.

"Відповідно, якщо ЗСУ вдасться деокупувати Мелітополь, тоді питання про перебування російського контингенту на лівому березі Дніпра риторичне. Фактично, росіяни будуть відрізані від баз постачання. Мелітополь — ключова логістична складова — дві автодороги та залізниця, якими перекидається особовий склад, спорядження, військова техніка для потреб окупаційних військ не лише в Запорізькій та Херсонській області, а й в Автономній Республіці Крим", – пояснив він.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що ЗСУ 2023 року можуть зачистити від окупантів усі українські території, захоплені Росією після 24 лютого. Однак на звільнення Криму може знадобитися більше часу.

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