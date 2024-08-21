ЗСУ можуть піти у контрнаступ: в The Telegraph назвали три умови для прориву 2025 року

Є декілька факторів, що можуть підірвати сили росіян, які зараз тиснуть на Донеччині.

Незважаючи на те, що російські війська залишаються зосередженими на своєму наступі на Донеччині, використовуючи піхоту, бронетехніку та авіацію, 2025 року Збройні сили України можуть піти у контрнаступ.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Автори статті проаналізували наступ ЗСУ на Курщині і ситуацію на Покровському напрямку.

"Цілком імовірно, що український наступ має на меті змусити, принаймні частково, Росію відвернути війська від її штурму на Донеччині, щоб протистояти загрозі в Курську. Але поки що Росія не клюнула на вудку. Тим часом, як Україна просувається в Курську, Росія йде вперед у Донецькій області. Зазнає серйозних втрат. Тим не менш, продовжує тиснути там, де, ймовірно, найслабший фронт України. Українські ж війська, неукомплектовані та розтягнуті, здатні лише уповільнити, а не зупинити, просування Росії", — йдеться у матеріалі.

В The Telegraph наголосили, що такі ключові міста, як Нью-Йорк, Торецьк, Часів Яр і Покровськ, критично важливі для утримання решти Донецької області, переживають інтенсивні бої та зазнають важких артилерійських ударів.

"Міста на Донеччині залишаються активними полями битв. У Торецьку та Покровську українські війська повідомляють про збільшення вильотів росіян, іноді до 10 на день", — йдеться у статті.

Водночас є декілька факторів, які можуть підірвати рішучість росіян.

У матеріалі йдеться про те, що за умов досягання успіху України під Курськом, РФ, ймовірно, доведеться вивести більше сил з окупованих територій, що потенційно послабить їхні оборонні позиції.

"Це може розширити дальність ударів українських безпілотників, ще більше послабивши здатність росії атакувати на великій відстані", — йдеться у матеріалі.

По-друге, українські бригади, які зараз навчаються, можуть бути розгорнуті для підсилення Курська або Донецька, залежно від того, де російські війська виявлять ознаки слабкості.

"Ця гнучкість могла б дозволити Києву здійснити контрнаступ у 2025 році, а не просто ще один удар по окупованому Донбасу", — пишуть автори The Telegraph.

Ба більше, журналісти зазначають, що переміщення російських військ для зміцнення Донбасу та Курська може надати можливість для посилення таємних українських операцій в окупованому Криму.

Нагадаємо, в іншому західному виданні The New York Times журналісти пишуть про те, що прорив ЗСУ на Курщині може стати пасткою для України.

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