"ЗСУ можуть піти з Херсона": Гуменюк спростувала чергову брехню росіян

Наталя Гуменюк також пояснила, чому окупанти постійно обстрілюють Херсон та до чого тут відновлення інфраструктури.

Російські загарбники після нещодавньої втечі з Херсона почали поширювати в інформаційному просторі брехню, що нібито Збройні сили України можуть піти з Херсона і він знову може опинитися в окупації.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону спростувала такі чутки та пояснила, чому Херсон продовжує потерпати від постійних обстрілів. Лише зранку у неділю, 11 грудня, місто обстріляли вже чотири рази.

"Як тільки лунає звіт про те, що відновлено якісь об'єкти на Херсонщині, вони починають посилювати вогневий вплив у цьому напрямку. Росіяни також створюють інформаційні фейки, що Сили оборони нібито не здатні давати адекватну відповідь. Але результати є, дуже потужна відповідь (на обстріли окупантів Херсона - ред.) надається, Силами оборони було уражено декілька місць скупчення ворожої техніки, і це дуже суттєво підірвало боєздатність ворога. Але те, що він буде продовжувати обстрілювати правобережжя і, зокрема, населені пункти, які дуже близько до води, це – адекватна реальність цієї війни. І якщо є можливість, треба дійсно евакуюватися з тих населених пунктів", - пояснила вона.

За її словами, Сили оборони Півдня адекватно реагують на ті атаки, які ворог дозволяє собі у напрямку правого берега на Херсонщині.

"Ми попереджали місцеве населення, що скоріш за все, такі атаки будуть. Наша робота полягає зараз у тому, щоб не дозволяти ворогу максимально наближатися на ті відстані по лівому берегу, з яких вони можуть завдавати ураження. Але все ж таки їх там багато, площа велика і вони можуть собі ще дозволяти, виходячи з тактико-технічних характеристик того озброєння, з якого вони гатять, це і міномети, і РСЗВ, важка ствольна артилерія, вони намагаються продовжувати тиснути, здійснюючи вогневий і техногенний терор", - резюмувала вона.

Херсон під постійними обстрілами

Збройні сили України повернули Херсон та правобережжя області під контроль України 11 листопада. Від того часу російська армія майже щодня обстрілює місто та область.

Так, днями окупанти обстріляли Херсон та його передмістя. Снаряди влучили в багатоквартирні й приватні будинки. Під обстріли потрапило і дитяче відділення клінічної лікарні. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули.

Ввечері 2 грудня російські військові знову обстріляли Херсон. Пошкоджені електромережі, як наслідок місто залишилося без світла. Ремонтні бригади приступили до відновлення мереж.

3 грудня окупанти гатили по Херсонщині 46 разів.

7 грудня російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини.

9 грудня росіяни 51 раз обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Вдень у суботу, 10 грудня, російські війська знову атакували Херсон – вдарили по пологовому відділенню лікарні.

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