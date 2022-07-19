ЗСУ можуть почати контрнаступ: військовий експерт про кількість обстрілів по позиціях української армії

З Луганської та Харківської областей російські солдати намагаються здійснювати наступ. На інших плацдармах окупанти перейшли до оборони.

Про це розповів військовий експерт, оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"В Україні через активне знищення ворожих складів з боєприпасами на окупованих територіях відчутно зменшилась кількість російських обстрілів, і незабаром ЗСУ можуть почати контрнаступальні дії", - зазначив він.

Обстріли російських складів з боєприпасами не лише продовжуватимуться, а й збільшуватимуться.

"Кожного дня ми чутимемо більше таких повідомлень, оскільки усе лише набирає обертів. Ми отримуємо все більше зброї від наших міжнародних партнерів та можемо наносити все більше цих ударів", - наголосив Коваленко.

Таких об'єктів достатньо багато, а деякі російські підрозділи навіть намагаються їх переміщувати на якомога більшу відстань від лінії фронту, щоб українська артилерія не дістала.

"Їм не вистачає боєприпасів, вони не встигають забезпечувати свої передові підрозділи снарядами, а саме обстріли мають дуже великий вплив на можливості окупаційних підрозділів - або йти в наступ, або тримати оборону", - наголосив Коваленко.

Наразі, за його словами, з Луганської та Харківської областей російські війська намагаються здійснювати якісь наступальні дії. На інших плацдармах окупанти перейшли до оборони. Проте потенціал рашистів падає.

"Саме там, де їхня оборона буде найслабшою, там де вона буде найбільш нівельованою завдяки обстрілам ЗСУ - там і розпочнуться контрнаступальні дії наших військових", - заявив Коваленко.

Він уточнив, що це не може бути якась окрема локація, про яку ми можемо точно сказати. Але там, де буде найбільш нівельований оборонний потенціал загарбників - там і будуть контрнаступальні дії.

Проте наразі військових об'єктів росіян на тимчасово окупованих територіях, які необхідно знищувати нашим Збройним Силам, ще достатньо багато.

"Тому контрнаступ може бути найближчими тижнями, а не найближчими днями", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, звільнити тимчасово окупований Херсон можна двома шляхами. Один із них - це знищення Антонівського мосту, який російські окупанти відступаючи все одно підірвуть.

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