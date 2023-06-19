ЗСУ можуть призупинити контрнаступ: американські аналітики пояснили чому

Збройні сили України можуть тимчасово призупинити контрнаступ. Зроблять це для того, аби переглянути свою тактику для майбутніх операцій.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують керівника Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга. Так, за його оцінкою, "ми не побачимо наступу у найближчі сім днів".

Тим часом Wall Street Journal повідомляло, що підрозділи ЗСУ здебільшого призупинили свої наступи в останні дні. Адже українське командування переглядає тактику подальших бойових дій.

"Ці повідомлення збігаються з недавніми спостереженнями ISW щодо масштабів та підходів локальних контрударів ЗСУ на півдні та сході України. Раніше в ISW зазначали, що Україна ще не направляла більшу частину наявних сил у контрнаступ і ще не розгорнуло своїх основних боєздатних підрозділів", - йдеться у звіті аналітиків.

На думку фахівців ISW, оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних операцій, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України.

Нагадаємо, американський генерал у відставці, екскомандувач Сухопутних військ США у Європі Бен Годжес заявляв, що Україна "ступила на шлях, який приведе до звільнення Криму і вигнання російських військ". Разом з тим Годжес вважає, що основна фаза контрнаступу ще не розпочалась.

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