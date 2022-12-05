ЗСУ можуть продовжити наступальні операції взимку для збереження ініціативи - ISW

Українське командування вже не раз доводило свої видатні навички та знання оперативного мистецтва

Якщо ЗСУ продовжать активні операції цієї зими це дозволить їм зберегти ініціативу та динаміку оперативних успіхів на фронті.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що основною частиною успіхів українських військ лишаються послідовні контрнаступальні операції.

Аналітики ISW зазначили, що українське оперативне командування вже не раз доводило свої видатні навички командування та знання оперативного мистецтва армій радянського типу.

Українське командування розробляє свою тактику так, щоб нанести росіянам серію ударів, проводячи операції по звільненню території та завдаючи росіянам поразок на фронті.

"Погодні умови взимку 2023 року, ймовірно, визначать тимчасові рамки, протягом яких Україна зможе вести маневрові бойові дії та продовжувати серію оперативних успіхів із мінімальними паузами", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики вважають помилковим прогноз розвідки США, що весною будуть кращі умови для продовження війни. Попри погіршення погодних умов, українці та росіяни продовжують проводити наступальні операції на окремих ділянках фронту.

Українські військові зможуть використати погодні умови на свою користь, коли наприкінці грудня вдарять сильні морози. Зима зазвичай є найкращим сезоном для механізованих бойових дій в Україні, тоді як весна – це кошмарний сезон, наголошують експерти.

Нагадаємо, раніше директор Національної розвідки США Авріл Хейнс заявив, що російський диктатор Володимир Путін може скоротити цілі своєї "спецоперації", щоб повернутися до них пізніше.

Крім того, ми раніше інформували, що аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що Путін, ймовірно, продовжуватиме війну наступного року та намагатиметься створити умови для припинення підтримки України країнами Заходу.

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