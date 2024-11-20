ЗСУ можуть розпочати відступ від важливого міста на Донеччині: деталі від військового експерта

Найближчим часом ЗСУ можуть розпочати ар'єргардні бої, щоб забезпечити відступ головним силам із Курахового в Донецькій області.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі "РБК.Україна".

"Варіантів утримувати курахівський гарнізон у нас практично немає. Якщо ставити питання, що важливіше - життя воїнів чи територія - треба робити ставку на життя. Оскільки чим далі, тим складнішою стає логістика", - наголосив Селезньов.

За його словами, обстановка в районі міста Курахове може поринути в "туман війни". Подібну ситуацію доводилось спостерігати з Вугледаром та Селидовим.

"Навіть перекидання серйозних підкріплень на цю ділянку навряд чи змінить ситуацію", - додав Селезньов.

Як повідомлялося, за інформацією аналітиків каналу DeepState, армія РФ окупувала Нову Іллінку. Також росіяни просунулися біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку.

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