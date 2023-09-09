ЗСУ можуть розвалити російський фронт: експерт вказав на "ахіллесову п'яту" окупантів

Росіяни намагатимуться якомога довше затягувати війну в Україні. Однак ЗСУ можуть розвалити всю оборону ворога, якщо візьмуть Токмак на Запоріжжі.

Якщо Сили оборони дійдуть до Токмака, то російський фронт розвалиться.

Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив Роман Світан — військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та військовий льотчик-інструктор.

"Росіяни вже готуються розгортати іншу лінію фронту, якщо нам удасться прорватися у бік Азовського узбережжя. Вони готуються відкрити лінію оборони вздовж траси Донецьк – Волноваха – Маріуполь, і вже видно конфігурацію при обвалі російського фронту на Запорізькому та Херсонському напрямках. Окупанти вирівняють фронт по лінії Куп'янськ – Сватове – Бахмут – Донецьк – Волноваха – Маріуполь. Але якщо ми дійдемо до Токмака, то російський фронт розвалиться", - сказав Світан.

Він переконаний, що окупанти будуть намагатися затягувати війну якомога довше — щонайменше до виборів у США, фактично до 2025 року.

"У них вже розписана на 1,5 - 2 роки динаміка руху фронту та розвитку армії. Але збільшити виробництво деяких видів техніки та боєприпасів росіяни вже не можуть", - каже експерт.

Він зазначив, що нині Росія вийшла на міжнародні ринки та намагається у Північної Кореї, Китаю та Ірану взяти якусь кількість боєприпасів.

"Ці країни можуть дати РФ лише 25 -30% від своїх накопичених боєприпасів. І це не бездонна діжка", - додав Світан.

Нагадаємо, зараз українські військові наступають у напрямках двох стратегічно важливих населених пунктів: Роботине в Запорізькій області та Старомайорське на Донеччині. Головна ціль - перерізати наземний коридор до Криму для росіян.

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