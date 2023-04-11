ЗСУ можуть вибити окупантів із ключового напрямку — ексрозвідник про контрнаступ

Збройні сили України внаслідок свого контрнаступу на південному напрямку можуть змусити тікати армію Росії, як це було у Харківській та Херсонській областях.

Такий прогноз озвучив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі каналу "Freeдом".

Коментуючи майбутній наступ ЗСУ, Маломуж навів у приклад звільнення Херсона від окупантів:

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"Операція по Херсону була добре реалізована. Ми мали відрізане Дніпром угруповання, знищували резерви, підходи нових сил і засобів, боєприпасів. Залишатися в Херсоні — смерті подібно. Практично без нічого їм там чи вмирати, чи здаватися, чи тікати, що вони й зробили більш-менш організовано".

Водночас ексрозвідник висловив упевненість, що окупанти за нинішнього наступу ЗСУ на півдні не зможуть відвести війська так само організовано, як у Херсоні.

"Настає переломний період – у них недостатньо сил і засобів. Ще намагаються перекинути сили на Авдіївку та Бахмут, але не можуть цього зробити. Немає потужних підрозділів, тримати Донбас та Запорізький напрямок по всьому фронту 1200 км немає можливості. І тут настає наш час. Готовність наших піти у наступ дозволить системно попрацювати на цих напрямках", — заявив він.

На думку ексрозвідника, на південному напрямку можливий "харківський варіант, тільки масштабніший".

"Це дозволить не тільки їх вибити з цього напрямку, а й змусити тікати. Вони будуть бігти до Криму, а на їхніх плечах потрібно заходити до Криму", — вважає Маломуж.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україні вдасться дуже скоро звільнити всі свої території та завершити війну до кінця 2023 року. Резніков також повідомив, що контрнаступ має розпочатися протягом квітня-травня і планується "за кількома напрямками".

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив думку, що "вирішальна битва між Росією та Україною буде цієї весни і стане останньою до завершення цієї війни".

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає заяви керівництва України про підготовку контрнаступу ЗСУ частиною інформаційної війни, щоб деморалізувати окупантів.

Своєю чергою, військовий експерт Роман Світан вказав на перші ознаки того, що анонсований контрнаступ ЗСУ вже почався.

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