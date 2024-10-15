ЗСУ можуть відійти до кордону: Світан про серйозне просування РФ в Курській області

Протягом тижня армія РФ має "доволі серйозні просування" на двох напрямках в Курській області. Якщо росіяни збільшать кількість військових до 70-100 тис. на цьому напрямку, то ЗСУ можуть відійти на рубежі державного кордону.

Про це повідомив військовий експерт Роман Світан в ефірі "Апостроф TV".

"Все буде залежати від росіян. Якщо вони рішення не ухвалять – будемо там залишатися, аж до того, що будемо знову рухатися в бік Сейму, Курчатова, Рильска. Залежить від руху росіян", - наголошує експерт.

За словами Світана, російські військові "продавили" позиції ЗСУ до Зеленого шляху, Новоіванівки, Любимівки.

"Там серйозну проблему нам створили, оскільки там траса, яка з Суджі на північне наше угруповування йде. Але ми це питання вирішили, просування купірували, змогли логістику налаштувати. Ще локація в районі Борок - це на південний схід від Суджі. Вони намагаються просуватися в бік Суджі. Ці дві локації, з яких вони намагаються тиснути", – розповів Світан.

Він переконаний, що українська розвідка знала про плани ворога і готувалася до наступу в цих районах. Наразі РФ зібрала на цьому напрямку 30-40 тис. військових, які беруть участь у бойових діях. Окрім того, 10-15 тис. перебувають за 80 км - в зоні в режимі супроводження.

"Тобто загалом близько 50 тис. росіян зв'язано. Тому виконана задача Курської операції – це сковуючі дії. Є можливості, якщо додати туди боєприпасів та техніки, зв'язати ще декілька тисяч росіян. Тоді їм не буде куди подітися – доведеться знімати їх з якогось напрямку і перекидати на Курський напрямок. Тоді можна сказати, що на 100% виконана місія на Курському напрямку", - пояснив Роман Світан.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що армія РФ відбила територію на українському виступі в Курській області. Росіяни проводили наступальні операції в районі Крем'яного, Любимівки, Зеленого Шляху, Новоіванівки, Фанасіївки і Плехового.

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